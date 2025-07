Djokovic favorito rispetto a Sinner? Toni Nadal sicuro | Serbo secondo favorito L’italiano pensava di essere invincibile…

Secondo Toni Nadal, il vero avversario da tenere sotto stretta osservazione a Wimbledon non è Jannik Sinner, ma Novak Djokovic. Il leggendario coach spagnolo analizza con chiarezza e autorevolezza le dinamiche di un torneo ormai aperto a molte sorprese, sottolineando come il serbo, nonostante la concorrenza agguerrita, rimanga il candidato più forte per la vittoria finale. Una previsione che lascia pochi dubbi: nel tennis, l’esperienza e la resilienza di Djokovic continuano a fare la differenza.

Un parere chiaro e autorevole. Toni Nadal, lo storico zio Toni al fianco di Rafa Nadal nelle vesti di coach per diverso tempo, ha proposto un’analisi interessante nella sua rubrica sul quotidiano spagnolo “ El Pais ”. A detta del tecnico iberico, infatti, Carlos Alcaraz è il grande favorito per la vittoria finale a Wimbledon, ma non è Jannik Sinner il principale rivale che l’iberico deve temere. Secondo Nadal, infatti, è Novak Djokovic colui che può rappresentare l’ostacolo più duro da superare per Carlitos. “ Djokovic si porta dietro una meritata reputazione di combattente instancabile, legata alla sua carriera, un fattore che non dovrebbe mai essere dimenticato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Djokovic favorito rispetto a Sinner? Toni Nadal sicuro: “Serbo secondo favorito. L’italiano pensava di essere invincibile…”

