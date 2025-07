Billie Joe Armstrong dei Green Day lancia dal palco un coro contro Donald Trump

Durante il concerto in Belgio lo scorso 4 luglio, Billie Joe Armstrong dei Green Day ha scosso il pubblico lanciando un coro contro Donald Trump, consolidando la loro posizione di attivisti musicali contro le sue politiche. Da oltre un decennio, la band non ha esitato a usare la musica come strumento di protesta, continuando a sfidare il tycoon con coraggio e passione. La loro voce si fa sentire forte e chiara: la musica può davvero cambiare il mondo.

I Green Day continuano ad attaccare Donald Trump: l'episodio è accaduto il loro concerto tenutosi in Belgio lo scorso 4 luglio, quando direttamente dal palco hanno infiammato il pubblico contro il 47esimo presidente. Dal 2016 il trio ha iniziato ad esporsi contro il tycoon, quando in occasione degli American Music Awards la band aveva inneggiato il coro "No Trump, no KKK, no fascisti", mentre due anni fa lanciavano una t shirt con una foto segnaletica del presidente. All'inizio della settimana, la foto segnaletica di Donald Trump è diventata un meme virale dopo il suo arresto. Il 24 agosto dello stesso anno, il Potus si era consegnato in Georgia con l'accusa di aver complottato per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020.

In questa notizia si parla di: trump - green - palco - coro

