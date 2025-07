Movida violenta a Como ventenne costretto a prelevare dal bancomat | quanti soldi gli sono stati rubati

Nella vivace movida di Como, una notte si è trasformata in un incubo per un giovane ventenne, vittima di una brutale estorsione. Costretto da tre persone a prelevare 520 euro dal bancomat, ora la polizia indaga su un grave episodio di violenza e intimidazione. Un arresto e molte domande rimangono senza risposta, mentre la comunità spera in giustizia e sicurezza.

Un 23enne è stato arrestato a Como per estorsione: con due complici ha costretto un giovane a prelevare 520 euro. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Movida violenta a Como, ventenne costretto a prelevare dal bancomat: quanti soldi gli sono stati rubati

