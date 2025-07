Raffinatezza estiva 2025 | la nuova Capsule Collection di Gioseppe

raffinatezza estiva 2025: la nuova capsule collection di Gioseppo. Con l’estate, si risveglia il desiderio di libertà, leggerezza e connessione con la natura. Ispirata al calore della terra e ai ritmi lenti del Mediterraneo, nasce Naturals Capsule, la collezione esclusiva firmata da Gioseppo in collaborazione con Elsa Pataky. Un omaggio all’eleganza essenziale delle giornate estive, tra intrecci artigianali, materiali naturali e atmosfere uniche. Una collezione dall’estetica pulita e minimale che fonde stile e autenticità

Con l’estate, si risveglia il desiderio di libertà, leggerezza e connessione con la natura. Ispirata al calore della terra e ai ritmi lenti del Mediterraneo, nasce Naturals Capsule, la collezione esclusiva firmata da Gioseppo in collaborazione con Elsa Pataky. Un omaggio all’eleganza essenziale delle giornate estive, tra intrecci artigianali, materiali naturali e atmosfere uniche. Una collezione dall’estetica pulita e minimale che fonde silhouette traforate e trame naturali in un design che esalta la bellezza del movimento e il comfort quotidiano. Rafia naturale, fibre intrecciate e dettagli handmade si trasformano in calzature ultra leggere e traspiranti, perfette per affrontare l’estate con un twist chic e contemporaneo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it