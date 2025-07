Comune di Taranto ecco la nuova Giunta

Il Comune di Taranto annuncia con entusiasmo la nuova giunta, un team scelto con cura e dedizione per guidare la città verso un futuro promettente. Con responsabilità e spirito di servizio, i membri della squadra sono pronti a collaborare per affrontare le sfide di Taranto, mettendo al primo posto il benessere dei cittadini. E ora, il vero lavoro può iniziare: il cambiamento parte da qui.

Tarantini Time Quotidiano Con grande senso di responsabilità e spirito di servizio, abbiamo definito la squadra di governo della città che dovrà operare in spirito di totale collaborazione tra gli assessorati. Ringrazio tutte le forze politiche e l'intera coalizione per il contributo offerto in questo percorso. Ora siamo pronti a metterci al lavoro per Taranto, con impegno, competenza e visione. Segue elenco con nomi e deleghe: Mattia Giorno (Pd): Progetti, opere e finanziamenti strategici, rapporti internazionali, grandi eventi, innovazione e politiche giovanili con delega di vice sindaco. Cataldino Giovanni (assessore tecnico): Coordinamento Strategico dell'Azione di Governo e Governance delle Società Partecipate.

