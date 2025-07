Belloni molla la von der Leyen dopo sette mesi

Dopo soli sette mesi, Belloni decide di lasciare la guida alla von der Leyen, ma rimarrà in carica fino a settembre per completare due importanti missioni Ue in Cina e Giappone. Un cambiamento inatteso che potrebbe imprimere una svolta nelle strategie europee. La sua partenza apre nuovi scenari per le relazioni internazionali dell’Unione, lasciando tutti con un occhio rivolto al futuro. Resta da vedere quali saranno le prossime mosse dell’UE in un contesto così complesso.

Resterà in carica fino a settembre per seguire due missioni Ue in Cina e Giappone

