Più artigiani milanesi che operai Fiat

In un panorama italiano segnato da sfide e trasformazioni, i dati della Cgia di Mestre rivelano una triste realtà: i dipendenti di Stellantis in Italia sono in calo, mentre le PMI artigianali milanesi continuano a essere il motore invisibile dell’occupazione. È il momento di riscoprire il valore delle piccole imprese e il loro ruolo fondamentale nel tessuto economico. Continua a leggere per scoprire come gli artigiani milanesi stanno facendo la differenza.

I dati diffusi dalla Cgia di Mestre sono impietosi: i dipendenti di Stellantis nel nostro Paese sono ridotti al lumicino. Le Pmi creano posti di lavoro, non le grandi dinastie. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Più artigiani milanesi che operai Fiat

