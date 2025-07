Belloni molla von der Leyen dopo sette mesi

Dopo appena sette mesi, Belloni lascia la guida di von der Leyen, annunciando che rimarrà in carica fino a settembre per seguire due missioni cruciali in Cina e Giappone. Un cambio di passo strategico che potrebbe segnare nuove direzioni per l'Unione Europea. La sua decisione apre uno spiraglio di attesa e curiosità sul futuro politico e diplomatico dell’UE, lasciando il mondo a chiedersi quali sfide si presenteranno nel prossimo capitolo.

Belloni molla la von der Leyen dopo sette mesi - Dopo soli sette mesi, Belloni decide di lasciare la guida alla von der Leyen, ma rimarrà in carica fino a settembre per completare due importanti missioni Ue in Cina e Giappone.

Belloni perché lascia l'incarico di consigliera di Ursula von der Leyen e cosa farà adesso.

A soli sette mesi dalla nomina a consigliera diplomatica di Ursula von der Leyen, Belloni annuncia l'intenzione di rientrare in ...

