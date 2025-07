Belloni lascia von der Leyen | l’ex direttrice del Dis torna in Italia

Dopo un impegnativo periodo a Bruxelles, dove ha affiancato Ursula von der Leyen come capo consulente diplomatica, l'ex direttrice del Dis, Belloni, decide di fare ritorno in Italia. La sua esperienza internazionale e la sua expertise si preparano ora a portare un nuovo valore nel panorama nazionale. Un ritorno che promette di aprire nuove prospettive per la diplomazia italiana, continuando a rafforzare i legami tra politica e sicurezza nazionale.

Direttrice generale del Dis, ha lasciato i servizi italiani lo scorso gennaio per volare a Bruxelles al fianco di von der Leyen come capo consulente diplomatica. Dopo sette mesi, Belloni prende il volo di ritorno per l'Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Belloni lascia von der Leyen: l’ex direttrice del Dis torna in Italia

Elisabetta Belloni lascia il suo incarico di consigliera di Ursula von der Leyen - Elisabetta Belloni, figura di spicco nel panorama diplomatico italiano e europea, si prepara a lasciare il suo ruolo di consigliera di Ursula von der Leyen.

Belloni lascia Bruxelles (e von der Leyen) e torna in Italia: le tensioni dietro la scelta e cosa farà adesso - A soli sette mesi dalla nomina a consigliera diplomatica di Ursula von der Leyen, Belloni annuncia l’intenzione di rientrare in ... Si legge su msn.com

