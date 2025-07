Pesticidi vendite in calo ma ci sono tracce nelle acque

Nonostante il calo delle vendite di pesticidi, le loro tracce continuano a emergere nelle acque italiane, sollevando preoccupazioni sulla salute pubblica e sull’ambiente. Una situazione che richiede attenzione e interventi mirati per proteggere il nostro benessere e preservare le risorse idriche. Scopri di più nel servizio di Lucia Ascione.

Nonostante il calo delle vendite, sono sempre più significative le tracce dei pesticidi nelle acque italiane. Con tutte le conseguenze che derivano sulla salute. Servizio di Lucia Ascione TG2000.

