In un clima di crescente tensione, le ultime notizie dalla frontiera ucraina rivelano progressi significativi delle truppe russe, con nuovi insediamenti conquistati nelle regioni di Sumy e Dnipropetrovsk. Nonostante gli sforzi internazionali e il supporto di figure come Trump, la situazione sul campo si fa sempre più complessa, lasciando molti delusi dalla recente telefonata tra Putin e altri leader mondiali. La guerra continua a segnare profondamente il destino di questa regione.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che nelle ultime 24 ore le truppe di Mosca hanno conquistato un altro insediamento nella regione di Sumy e uno, il primo, in quella di Dnipropetrovsk.

Trump: "Molto deluso dalla telefonata con Putin, sto aiutando l'Ucraina" | Il leader del Cremlino: "Peggio per l'Occidente se continuerà la politica anti-russa"

Ci sono "buone chance" di raggiungere un accordo con Hamas "questa settimana". Lo ha detto Donald Trump alla vigilia della visita del premier israeliano Benyamin Netanyahu alla Casa Bianca. Parlando invece della guerra in Ucraina il Presidente ha detto:

Avanzata russa in Donetsk e Kharkiv, raid e vittime. Trump: 'Sto aiutando Kiev, deluso da Putin' - L'esercito russo continua a intensificare l'offensiva in Ucraina, per massimizzare le conquiste territoriali prima che il Cremlino prenda in considerazione sul serio un cessate il fuoco.