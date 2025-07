Occhi puntati al cielo con Giuseppe Ruggiero e Simeone Pendolo di AstroCampania

di Emilia Filocamo La direzione è il cielo. Perenne, preferita, scelta con convinzione. Giovani, entusiasti, con una luce negli occhi che non si fatica a notare, frutto del desiderio autentico, generoso, di divulgare la meraviglia che sta sulle nostre teste, i segreti dell’Universo e di portarci tutti un po’ a spasso tra le stelle. Divulgatori, questo il titolo che scelgono per loro, nessun’altra specifica altisonante, vanno assolutamente eliminate le nomenclature puntate. Giuseppe Ruggiero e Simeone Pendolo, rispettivamente astrofilo divulgatore il primo, astrofotografo divulgatore il secondo, dell’Associazione napoletana AstroCampania, presieduta da Massimo Corbisiero, sono appunto questo: passione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

