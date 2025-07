Rashford rompe con lo United | per le italiane doppia concorrenza

Marcus Rashford rompe con lo United e si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, lasciando alle spalle gli anni di gloria in Premier League. La sua uscita dal Manchester United accende il mercato internazionale e apre le porte alle italiane, che si contendono il suo talento in una doppia sfida di prestigio. La domanda ora è: quale sarà la prossima destinazione del calciatore più ambito?

Il Manchester United ha messo sul mercato l'attaccante inglese: stavolta sembra finita definitivamente l'avventura con i Red Devils, la concorrenza è alta. Può un giocatore simbolo voltare pagina senza guardarsi indietro? Nel caso di Marcus Rashford, la risposta sembra sempre più vicina al sì. A Manchester il vento è cambiato, e non solo per lui. Tra i tanti volti in uscita dai Red Devils, è proprio l'attaccante inglese classe '97 quello che agita di più il mercato. Dopo stagioni vissute al centro del progetto, Rashford sembra essersi smarrito.

