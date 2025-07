F1 dopo la delusione di Silverstone la Ferrari proverà la nuova sospensione nel filming day del Mugello

Dopo la delusione di Silverstone, la Ferrari non si è data per vinta e ha deciso di testare una nuova sospensione durante il filming day al Mugello, sperando di ritrovare quella marcia in più. Tante speranze e sogni, ma spesso nelle mani rimane poco o niente. La scuderia di Maranello si rimbocca le maniche, consapevole che ogni dettaglio può fare la differenza in un campionato così competitivo. La domanda ora è: questa mossa potrà cambiare le sorti della stagione?

Ci risiamo. Tante speranze e sogni ma nelle mani rimane poco o niente. La Ferrari, che aveva iniziato il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna con intenti chiari e precisi, ovvero puntare al bersaglio grosso, ha lasciato il tracciato di Silverstone con un pugno di mosche in mano. Qualche segnale incoraggiante da una parte, la dura realtà dall'altra. Iniziamo dal principio. Si temeva che la pista del Northamptonshire potesse risultare complicata per la SF-25 che, invece, ha messo in mostra tre sessioni di prove libere da protagonista. Spesso davanti con entrambi i piloti, risultando veloce ed efficace in ogni settore del circuito.

Ferrari, dalla grande illusione alla cruda realtà nel sabato di Silverstone - Ecco, in un contesto così serrato e competitivo, ogni dettaglio può fare la differenza tra il podio e un risultato deludente.

