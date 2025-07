Addizionali Irpef Salerno-Roma le più care Milano paga la metà

Sei curioso di scoprire come le addizionali Irpef influenzano il portafoglio dei cittadini italiani? A Salerno e Roma, con un reddito di 40.000 euro, si pagano cifre significative, superando i 1.400 euro di prelievo. Invece, per redditi più bassi, Vibo Valentia emerge come la città più cara in termini di addizionali. Una differenza evidente tra grandi metropoli che riflette le dinamiche fiscali italiane.

Sono Salerno e Roma le città nelle quali si pagano più addizionali Irpef se si ha un reddito da 40.000 euro, subito seguite da Avellino e Napoli: tutte sopra i 1.400 euro di prelievo. Per i redditi bassi, attorno ai 20.000 euro l'anno, è invece Vibo Valentia a vincere lo scettro del caro addizionali. Nella classifica tra grandi città forte il contrasto tra i romani a basso reddito e i milanesi che pagano meno della metà perchè non hanno Irpef comunale. Il divario tra le due grandi metropoli rimane ancora altissimo anche a 40.000 euro: ai 1.542 euro versati dai romani si contrappongono i 916 versati da chi abita a Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addizionali Irpef, Salerno-Roma le più care, Milano paga la metÃ

In questa notizia si parla di: addizionali - irpef - salerno - roma

Stipendi NoiPA e addizionali IRPEF: come cambia la busta paga in base alla residenza - Per i lavoratori pagati tramite NoiPA, la residenza influisce sulla tassazione dello stipendio a causa delle addizionali IRPEF.

Addizionali Irpef, Salerno-Roma le più care, Milano paga la metà ; Addizionali Irpef, Salerno-Roma le più care, Milano paga la metà ; Nel 2025 100mila famiglie romane non pagheranno l'addizionale Irpef comunale.

Addizionali Irpef, Salerno-Roma le più care, Milano paga la metà - Sono Salerno e Roma le città nelle quali si pagano più addizionali Irpef se si ha un reddito da 40. ansa.it scrive

La Regione aumenta l'Irpef, per Roma una nuova stangata - Il Messaggero - Il governatore Nicola Zingaretti ha deciso di aumentare l’aliquota Irpef regionale dello 0,6 ... Lo riporta ilmessaggero.it