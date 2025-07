Iran i musulmani sciiti celebrano l' Ashura

comunità sciita, ha affrontato il sacrificio supremo per difendere i principi di giustizia e fede. Questo giorno di lutto e riflessione non è solo un momento di dolore, ma anche di rinnovata speranza e identità spirituale, che unisce milioni di fedeli in un gesto di profonda devozione e resilienza.

I musulmani sciiti di tutto l'Iran hanno partecipato ai rituali dell'Ashura. Nella capitale Teheran, i partecipanti al lutto sono scesi in strada e hanno commemorato il martirio dell'Imam Hussein, nipote del profeta Maometto, con elegie, battendosi il petto e autoflagellandosi con catene. L'Ashura ha un profondo significato religioso e storico per gli sciiti, poiché segna la battaglia di Karbala del 680 d.C., in cui l'Imam Hussein, insieme alla sua famiglia e ai suoi compagni, fu ucciso dopo aver rifiutato di giurare fedeltà al califfato omayyade, consolidando la scissione tra l'Islam sunnita e quello sciita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, i musulmani sciiti celebrano l'Ashura

#IRAN Oggi si celebra #Ashura, una delle date più importanti del calendario islamico. Per i musulmani sciiti, è soprattutto il giorno del martirio dell’Imam Hussein, nipote del profeta Maometto, ucciso nella battaglia di Karbala nel 680 d.C. Vai su X

Oggi Milano sembrava una città islamica. Un migliaio di persone per la cerimonia sciita dell'Ashura, con le donne velate separate da un telo rispetto al resto del corteo. L'islamizzazione dell'Europa è ormai sempre più realtà, un incubo in prospettiva. Vai su Facebook

