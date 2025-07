LIVE Cobolli-Cilic 6-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro domina il 1° set

Il torneo di Wimbledon 2025 entra nel vivo con un emozionante match tra Cobolli e Cilic, che vede il giovane romano dominare il primo set 6-4. La partita è vibrante e ricca di colpi spettacolari, e i tifosi sono già in attesa di un secondo atto ricco di sorprese. Rimanete sintonizzati per vivere ogni istante di questa sfida mozzafiato!

0-15 EHILAAA! Palla corta, pallonetto! Che show del romano! COBOLLI-Cilic 6-4! Dominio totale del romano, a discapito dello score, nel primo parziale. Speriamo di continuare su questa onda! Solo 3 punti persi in battuta! 40-0 Prima vincente! SU! 30-0 Non risponde di rovescio sulla seconda Cilic. 15-0 ESCE la comoda volèe del croato! Meno male. 5-4 Tiene la battuta Cilic e costringerĂ Cobolli a servire per il 1° set. 40-30 Sbaglia di dritto il croato. 40-15 Servizio e dritto Cilic. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Kick e dritto per il croato 0-15 Nuovo errore di dritto di Cilic.

