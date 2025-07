il raid in crimea rivela una nuova fase del drone warfare ucraino

Il recente raid in Crimea segna una svolta decisiva nel drone warfare ucraino, evidenziando un'evoluzione tattica e tecnologica di grande impatto. Questo attacco, condotto con precisione chirurgica tramite un drone navale, apre nuove prospettive nell’uso di sistemi senza pilota nel conflitto. La sperimentazione continua, e il mondo osserva con attenzione come questa strategia possa cambiare gli equilibri sul campo di battaglia. Un passo avanti che potrebbe segnare il futuro della guerra moderna.

Un nuovo tassello si aggiunge al processo di adattamento e di sperimentazione sull'impiego di sistemi unmanned nel conflitto in Ucraina. Nella notte tra l'1 e il 2 luglio, le Forze di Difesa Meridionali ucraine hanno dichiarato di aver condotto "un'operazione speciale brillante e ad alta precisione" utilizzando un drone navale (Usv) come piattaforma di lancio per un "drone bombardiere" cha ha attaccato un sistema radar russo Nebo-M, distruggendone alcune componenti fondamentali. Un video di poco piĂą di un minuto diffuso su X dal Ministero della Difesa ucraino sembra confermare le dichiarazioni dei vertici militari di Kyiv.