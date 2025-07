Nuoto Italia chiude prima nella classifica per nazioni agli Europei giovanili 2025

L'edizione 2025 degli Europei di nuoto giovanili si è conclusa con un mix di emozioni e successi per l’Italia, che si è distinta con 14 medaglie complessive. Sebbene abbia chiuso al secondo posto nel medagliere, il nostro team dimostra ancora una volta la forza e il talento dei giovani atleti tricolori. Un risultato che rafforza la fiducia nel futuro del nuoto italiano e ci invita a sognare ancora più in grande.

Finita nell’album dei ricordi l’edizione 2025 degli Europei di nuoto giovanili. Sei giorni di gare nelle quali la Nazionale italiana ha concluso con 4 ori, 7 argenti e 3 bronzi, per un totale di 14 podi. Un riscontro buono, che conferma la bontà della profondità del movimento tricolore, valso il secondo posto nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna (9 ori, 5 argenti e 5 bronzi), se non si considera la selezione russa (5 ori, 4 argenti e 4 bronzi). Compagine tricolore che ha messo in evidenza alcune individualità di spicco come Emma Vittoria Giannelli, capace di salire sul podio in ben tre circostanze: due argenti negli 800 e nei 1500 stile libero e ieri, nell’ultimo giorno della competizione, bronzo nei 400 sl. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Italia chiude prima nella classifica per nazioni agli Europei giovanili 2025

