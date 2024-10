Amica.it - Un nuovo piccolo amico viene a vivere in canonica: Bart, 7 anni. Questo e altro nella seconda puntata di "Don Matteo 14" con Raoul Bova

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo il grande successo della prima, accolta da quasi 5 milioni di spettatori e punte del 30 % di share, stasera in tv, arriva ladi Don14. Alle 21.30 su Rai 1 (e in streaming su RaiPlay, dove ci sono anche tutti gli episodi delle precedenti 13 stagioni)rimette la tonaca di Don Massimo (o, come lo chiama sua sorella) per una nuova indagine. Chi èBonacina E se all’esordio abbiamo conosciuto alcuni dei nuovi arrivati a Spoleto, questa volta l’attenzione è tutta sulBonacina. Interpretato da Francesco Baffo.olomeo, per gli amici, in mezzo a un podere nelle campagne spoletine, si prende cura delle sue api. Unin, 7, interpretato da Francesco Boffo.