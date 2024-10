Twente-Lazio: Baroni in Olanda per mantenere il punteggio perfetto, formazioni e orari tv (Di giovedì 24 ottobre 2024) Enschede 23 ottobre 2024 - Non è stato fortunato il rientro in campo dopo la sosta Nazionali, ma quattro giorni dopo, c'è già la possibilità per la Lazio di riscattarsi e ritornare a macinare punti e vittorie in ambito europeo. Per la terza giornata di Europa League infatti i biancocelesti volano nei Paesi Bassi dove affronteranno a Enschede il Twente, la prime delle due trasferte in Olanda di questa stagione europea. Calcio d'inizio fissato per la giornata di giovedì alle ore 21. Uno dei grandi dubbi che aveva accompagnato la scelta di Marco Baroni sulla panchina della Lazio in avvio di stagione era la sua inesperienza europea. Il tecnico era al debutto quest'anno da allenatore in una competizione continentale, ma non ha di certo tradito la tradizione biancoceleste. Sport.quotidiano.net - Twente-Lazio: Baroni in Olanda per mantenere il punteggio perfetto, formazioni e orari tv Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Enschede 23 ottobre 2024 - Non è stato fortunato il rientro in campo dopo la sosta Nazionali, ma quattro giorni dopo, c'è già la possibilità per ladi riscattarsi e ritornare a macinare punti e vittorie in ambito europeo. Per la terza giornata di Europa League infatti i biancocelesti volano nei Paesi Bassi dove affronteranno a Enschede il, la prime delle due trasferte indi questa stagione europea. Calcio d'inizio fissato per la giornata di giovedì alle ore 21. Uno dei grandi dubbi che aveva accompagnato la scelta di Marcosulla panchina dellain avvio di stagione era la sua inesperienza europea. Il tecnico era al debutto quest'anno da allenatore in una competizione continentale, ma non ha di certo tradito la tradizione biancoceleste.

Dopo la Juventus - c'è il Twente : Lazio in Olanda con tanto turn over - Adesso Marco Baroni vuole ripartire in Europa League, dove fin qui si è vista la miglior Lazio, con tanto di primo posto, con sette gol segnati e uno subito. La squadra olandese ha pareggiato le ultime tre partite europee di questa stagione e non ha mai perso in casa contro avversari italiani. "Il Twente è una squadra giovane, che gioca bene e per noi sarà un test difficile, specialmente nel loro stadio dove il pubblico alimenta molto l'atmosfera.

