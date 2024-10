The Italy-Us Tech Business, la Puglia aerospaziale protagonista a Washington: "Occasione per nuove relazioni commerciali" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuova tappa per l’aerospazio pugliese per consolidare i rapporti commerciali con gli Stati Uniti. Il 24 e 25 ottobre la Regione Puglia sarà a Wasghington, presso l’Ambasciata italiana, per partecipare a 'The Italy-US Tech Business and Investment Matching Initiative', progetto nato dalla Baritoday.it - The Italy-Us Tech Business, la Puglia aerospaziale protagonista a Washington: "Occasione per nuove relazioni commerciali" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuova tappa per l’aerospazio pugliese per consolidare i rapporticon gli Stati Uniti. Il 24 e 25 ottobre la Regionesarà a Wasghington, presso l’Ambasciata italiana, per partecipare a 'The-USand Investment Matching Initiative', progetto nato dalla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eccellenze Made in Italy nella gestione aziendale - premiata Neodecortech - “La consegna di questo premio, che riceviamo per la prima volta, ci rende particolarmente orgogliosi – ha sottolineato Luigi Cologni, Ceo Neodecortech Group, che ha ritirato il premio nel corso della cerimonia del 9 ottobre presso Palazzo Mezzanotte a Milano -. Oltre un quinto delle premiate, infatti, sono aziende che si sono unite quest’anno, in virtù della loro capacità di gestione solida e ambiziosa”. (Bergamonews.it)

Arriva la legge Made in Italy che finanzia con 15 milioni la transizione green e tech delle imprese di moda - Si tratta però di un massimo del 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 60mila euro. Che in attuazione della Legge ‘Made in Italy’ ha disposto, con apposito decreto interministeriale, l’intervento volto a sostenere investimenti per la transizione ecologica e digitale delle imprese del settore tessile, della moda e degli accessori, sull’intero territorio nazionale. (Metropolitanmagazine.it)