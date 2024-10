Terza categoria, c’è equilibrio. Ecco gli ultimi colpi di mercato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Con il posticipo di pochi giorni fa, si è definitivamente chiusa la Terza giornata del campionato di Terza categoria. La classifica del terzo turno (che vede in testa a 7 punti Tobbiana e San Lorenzo Campi Giovani) può considerarsi effettiva, alla luce del fatto che anche l’ultimo incontro in programma è andato in archivio: la CDP Vaianese ha pareggiato 1-1 a Calenzano con il Firenze Nord, grazie ad una rete messa a segno da Tronchi. I vaianesi sono quindi saliti al sesto posto in classifica con 5 punti (a pari merito con il Carraia) e a soli due punti dalla vetta: dopo tre giornate, non c’è già più nemmeno una squadra a punteggio pieno e il sentore che si vada verso un torneo equilibrato è forte. Lanazione.it - Terza categoria, c’è equilibrio. Ecco gli ultimi colpi di mercato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Con il posticipo di pochi giorni fa, si è definitivamente chiusa lagiornata del campionato di. La classifica del terzo turno (che vede in testa a 7 punti Tobbiana e San Lorenzo Campi Giovani) può considerarsi effettiva, alla luce del fatto che anche l’ultimo incontro in programma è andato in archivio: la CDP Vaianese ha pareggiato 1-1 a Calenzano con il Firenze Nord, grazie ad una rete messa a segno da Tronchi. I vaianesi sono quindi saliti al sesto posto in classifica con 5 punti (a pari merito con il Carraia) e a soli due punti dalla vetta: dopo tre giornate, non c’è già più nemmeno una squadra a punteggio pieno e il sentore che si vada verso un torneo equilibrato è forte.

