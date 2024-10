"Sotto pressione. Palazzo Marino ci deve tutelare" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il provvedimento della Corte dei Conti, a cui probabilmente ne faranno seguito altri, è una nuova tempesta nelle acque - già agitate - degli uffici di Palazzo Marino. Di fronte alle sollecitazioni dei sindacati, ieri il Comune ha confermato che fornirà assistenza legale gratuita anche di fronte alla magistratura contabile, come sta già avvenendo da quando sono state aperte le inchieste su una serie di operazioni immobiliari che hanno modificato il volto di quartieri cittadini. "Attendiamo che la giustizia faccia il suo corso – spiega Giovanni Molisse (nella foto), segretario milanese della Fp Cgil – e nel frattempo il Comune deve continuare a stare vicino ai lavoratori e tutelarli, perché hanno sempre fatto il loro dovere". Ilgiorno.it - "Sotto pressione. Palazzo Marino ci deve tutelare" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il provvedimento della Corte dei Conti, a cui probabilmente ne faranno seguito altri, è una nuova tempesta nelle acque - già agitate - degli uffici di. Di fronte alle sollecitazioni dei sindacati, ieri il Comune ha confermato che fornirà assistenza legale gratuita anche di fronte alla magistratura contabile, come sta già avvenendo da quando sono state aperte le inchieste su una serie di operazioni immobiliari che hanno modificato il volto di quartieri cittadini. "Attendiamo che la giustizia faccia il suo corso – spiega Giovanni Molisse (nella foto), segretario milanese della Fp Cgil – e nel frattempo il Comunecontinuare a stare vicino ai lavoratori e tutelarli, perché hanno sempre fatto il loro dovere".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Atm pubblica - no alle privatizzazioni” : presidio davanti a Palazzo Marino - Questa mattina, venerdì 18 ottobre, alcuni rappresentati dei sindacati del trasporto pubblico e di comitati di cittadini come 'La 73 non si tocca' e 'Gruppo Milano' si sono radunati in presidio davanti a Palazzo Marino per ribadire le ragioni della mobilitazione. Milano – Oggi giornata di sciopero sui mezzi pubblici milanesi (qui gli aggiornamenti sulla circolazione di metropolitana, bus e tram). (Ilgiorno.it)

"Sotto pressione. Palazzo Marino ci deve tutelare" - La Corte dei Conti indaga su operazioni immobiliari a Milano. Il Comune offre assistenza legale gratuita ai dipendenti coinvolti, mentre sindacati chiedono maggiore tutela per i lavoratori tecnici. (ilgiorno.it)

La strada davanti a una scuola che potrebbe diventare pedonale - L'idea di Legambiente, l'interessamento del Comune di Milano: un tratto di via Ricciarellli da chiudere al traffico (sempre o quando si entra e si esce da scuola). La "sperimentazione" venerdì 25 otto ... (milanotoday.it)

'Dal Comune di Milano danno erariale di 300mila euro' - Invito a dedurre della Corte dei Conti. Accuse anche a Brugnaro, danno da 3,2 milioni per palazzo Papadopoli (ANSA) ... (ansa.it)