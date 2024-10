Roma Dinamo Kiev, Juric: «Ho visto tante cose positive. Penso che la squadra ha fatto bene. Gli ultimi 15 minuti…» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tecnico della Roma ha parlato dopo il fischio finale della partita contro la Dinamo Kiev, valida per la terza giornata di Europa League Ivan Juric, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa in occasione della partita casalinga di Europa League contro Dinamo Kiev allo Stadio Olimpico. Ecco le parole del tecnico giallorosso riprese da TMW: CRESCITA Calcionews24.com - Roma Dinamo Kiev, Juric: «Ho visto tante cose positive. Penso che la squadra ha fatto bene. Gli ultimi 15 minuti…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tecnico dellaha parlato dopo il fischio finale della partita contro la, valida per la terza giornata di Europa League Ivan, allenatore della, è intervenuto in conferenza stampa in occasione della partita casalinga di Europa League controallo Stadio Olimpico. Ecco le parole del tecnico giallorosso riprese da TMW: CRESCITA

Primo successo in Europa League - Roma-Dinamo Kiev 1-0 - ROMA (ITALPRESS) – La Roma non brilla ma ottiene tre punti importantissimi in Europa League battendo la Dinamo Kiev, riscattando la sconfitta contro l’Elfsborg e in generale interrompendo una striscia di tre partite senza vittorie. A decidere la ... (Ildenaro.it)

La Roma piega la Dinamo Kiev con un rigore di Dovbyk - AGI - La Roma fatica ma piega 1-0 la Dinamo Kiev all'Olimpico e si rimette in carreggiata per il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. All'Olimpico decisivo il rigore trasformato da Dovbyk al 23mo per un fallo su Baldanzi. I giallorossi ... (Agi.it)

Roma-Dinamo Kiev - Shovkoskyi non è convinto del rigore : “Si poteva anche non dare” - La Dinamo Kiev cade in casa della Roma per il rigore del connazionale Dovbyk, nonostante qualche buona occasione: le parole del tecnico Shovkoskyi La Dinamo Kiev torna a casa senza punti dalla trasferta di Roma per effetto del gol segnato nel primo ... (Calciomercato.it)

Roma-Dinamo Kiev - Juric si ‘incolpa’ su Hummels : “Un grande dispiacere” - La Roma batte 1-0 la Dinamo Kiev e centra la prima vittoria europea stagionale: le parole di Juric anche su Hummels La Roma trova la prima vittoria stagionale in Europa League contro la Dinamo Kiev. I tre punti arrivano grazie alla rete di Dovbyk ... (Calciomercato.it)