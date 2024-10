Raddoppiano gli eco-turisti: vino e olio nuove frontere delle vacanze (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel giro di un decennio sono raddoppiati gli eco-turisti, gli italiani che al momento di pianificare le ferie guardano alla sostenibilità, dalla garanzia di mangiare cibo a km zero alla riduzione dei consumi energetici. Una sensibilità che è arrivata a riguardare il 25% dei vacanzieri. E’ quanto Arezzonotizie.it - Raddoppiano gli eco-turisti: vino e olio nuove frontere delle vacanze Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel giro di un decennio sono raddoppiati gli eco-, gli italiani che al momento di pianificare le ferie guardano alla sostenibilità, dalla garanzia di mangiare cibo a km zero alla riduzione dei consumi energetici. Una sensibilità che è arrivata a riguardare il 25% dei vacanzieri. E’ quanto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agriturismo - Coldiretti : raddoppiano gli eco-turisti - vino e olio nuove frontiere delle vacanze i dati ad agrietour - Un ruolo centrale nella scelta delle ferie green è oggi recitato dal cibo, tanto che la buona tavola con la scoperta dei prodotti delle varie regioni è indicata come la prima esigenza associata alla vacanza in Italia, davanti a cultura e divertimento, secondo Noto Sondaggi. E per meglio valorizzare le esperienze delle aziende allo stand di Terranostra venerdì 25 e sabato 26 Cooking show con i Cuochi Contadini Veronica Massa, Agriturismo Podere Violino e Ilaria Salvadori, Fattoria Bistecca. (Lanazione.it)