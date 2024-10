Mondadori inaugura una nuova libreria a Roma, Marina Berlusconi “Hanno un ruolo sociale” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma (ITALPRESS) – “inaugurare una nuova libreria non è solo un fatto commerciale, ma significa qualcosa di più”. Queste le parole di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori intervenuta a margine dell’inaugurazione della nuova libreria all’interno della galleria Alberto Sordi, nel pieno centro di Roma. “Le librerie non sono solo dei punti vendita, ma Hanno un ruolo sociale, in ragione della generale promozione della cultura, della lettura, dell’intrattenimento e della musica. “Il mio giudizio su questo governo è assolutamente positivo, non bisogna dimenticare le difficoltà che da due anni a questa parte la coalizione di centro-destra si è ritrovata ad affrontare” ha detto Marina Berlusconi sul Governo Meloni. Unlimitednews.it - Mondadori inaugura una nuova libreria a Roma, Marina Berlusconi “Hanno un ruolo sociale” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)(ITALPRESS) – “re unanon è solo un fatto commerciale, ma significa qualcosa di più”. Queste le parole di, presidente di Fininvest e del gruppointervenuta a margine dell’zione dellaall’interno della galleria Alberto Sordi, nel pieno centro di. “Le librerie non sono solo dei punti vendita, maun, in ragione della generale promozione della cultura, della lettura, dell’intrattenimento e della musica. “Il mio giudizio su questo governo è assolutamente positivo, non bisogna dimenticare le difficoltà che da due anni a questa parte la coalizione di centro-destra si è ritrovata ad affrontare” ha dettosul Governo Meloni.

Roma accoglie la nuova libreria Mondadori nella storica Galleria Alberto Sordi : inaugurazione ufficiale - L’intento è anche quello di sviluppare un progetto più ampio che preveda l’apertura di librerie in altri spazi iconici e in gallerie di valore storico nelle principali città italiane. L’investimento in questo spazio è una scelta mirata a stimolare l’interesse per la lettura nei nuovi pubblici, cercando di colmare il fossato che spesso esiste tra la cultura letteraria tradizionale e le nuove forme di intrattenimento. (Gaeta.it)

