Manovra, la richiesta dei commercialisti: "Necessaria la proroga per il Concordato" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le associaizoni di categoria chiedono al governo di prorogare il termine dell’adesione al Concordato preventivo biennale, attuamente in scadenza il 31 ottobre Ilgiornale.it - Manovra, la richiesta dei commercialisti: "Necessaria la proroga per il Concordato" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le associaizoni di categoria chiedono al governo dire il termine dell’adesione alpreventivo biennale, attuamente in scadenza il 31 ottobre

Manovra di bilancio : polemiche e proposte tra partiti in vista del nuovo concordato fiscale - Contemporaneamente, l’opposizione continua a denunciare mancanze e contraddizioni nel Piano strutturale di bilancio, in particolare per quanto riguarda i fondi per gli asili nido nel Sud. La scadenza per le adesioni è fissata al 31 ottobre, ma le previsioni su possibili risultati sono difficili. La Lega non fa mistero del desiderio di estendere ulteriormente la flat tax oltre la soglia degli 85mila euro. (Gaeta.it)

Manovra : Giorgetti - flat tax? Se concordato va particolarmente bene - Roma, 16 ott. (LaPresse) – La flat tax? “La stiamo studiando” e “vedremo se il concordato va particolarmente bene”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra, rispondendo a una domanda sulla misura richiesta dalla Lega. (Lapresse.it)

Manovra - manca il 40% delle coperture. In arrivo tagli lineari. Timori del Mef sul concordato biennale : rischio flop nonostante il condono - Il che equivale a dire che il risparmio sarà minuscolo. Dalla spending review, che è uno degli impegni presi con la Ue nel Piano di bilancio ma con tutta probabilità anche stavolta prenderà la forma di tagli lineari, si punta a risparmiare almeno 3 miliardi. Dieci miliardi ancora da trovare: il 40% dei circa 25 da mettere in campo con la manovra. (Ilfattoquotidiano.it)