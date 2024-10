Maltempo, Bologna-Milan rinviata: non si giocherà sabato (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Bologna-Milan non si disputerà sabato alle 18. La gara valida per la nona giornata di Serie A è stata rinviata per allerta meteo. Il sindaco di Bologna dopo aver sentito il questore e il prefetto ha firmato un'ordinanza con cui ordina di sospendere la partita in programma presso lo stadio Renato Dall'Ara a Maltempo, Bologna-Milan rinviata: non si giocherà sabato L'Identità. Lidentita.it - Maltempo, Bologna-Milan rinviata: non si giocherà sabato Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) –non si disputeràalle 18. La gara valida per la nona giornata di Serie A è stataper allerta meteo. Il sindaco didopo aver sentito il questore e il prefetto ha firmato un'ordinanza con cui ordina di sospendere la partita in programma presso lo stadio Renato Dall'Ara a: non siL'Identità.

