La legge di Lidia Poet 2 in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

Ancora una volta la Festa del Cinema di Roma diventa la cornice perfetta per presentare una nuova serie tv. Dopo Avetrana - Qui non è Hollywood e Adorazione, giovedì 24 ottobre è stata la volta di "La legge di Lidia Poet 2". La prima stagione della serie ha riscosso tantissimo successo

La legge di Lidia Poët : trailer della seconda stagione in arrivo su Netflix - La serie, vincitrice con la prima stagione ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2023 del premio Miglior Serie ‘Crime’, è prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia, società del Gruppo Banijay, e creata da Guido Iuculanoe Davide Orsini. La trama della seconda stagione di La legge di Lidia Poët A Lidia non è permesso di fare l’avvocato per una legge scritta dagli uomini. (Cinefilos.it)

Netflix svela il poster e la trama della seconda stagione di La legge di Lidia Poët al Festival del Cinema di Roma - Lidia, determinata a far sentire la sua voce, cercherà di convincere Enrico a candidarsi in Parlamento, con l’obiettivo di promuovere riforme legislative a favore della parità di genere. L’incontro forzato avverrà in occasione di un’indagine segreta che li coinvolgerà, permettendo loro di riscoprire una complicità mai del tutto sopita. (Gaeta.it)

‘La legge di Lidia Poet 2’ : quando esce - anticipazioni e curiosità - Quella scenaccia di sesso all’inizio della prima puntata? Il linguaggio in cui scade a volte Lidia? È vero, è una fiction, ma nell’800 quelle parolacce manco esistevano”. E così, dopo la prima stagione, è apparso scontato il rinnovo, già ufficialmente annunciato lo scorso giugno. La serie tv, disponibile su Netflix, ha convinto pubblico e critica e ha anche vinto il premio ‘Miglior Serie Crime’ ai Nastri d'Argento. (Quotidiano.net)