Instagram banna Mysecretcase per adescamento, bullismo e incitamento all’odio: la pagina di sex toys più seguita sparisce (per ora) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mysecretcase, seguitissima sui social e particolarmente apprezzata dai giovani per il suo ruolo nell’educazione sessuale online, ha subito una battuta d’arresto. Nato come e-commerce di sex toys, il progetto si è trasformato nel tempo in uno spazio di sensibilizzazione e dialogo, tanto da dare vita a un’area interamente dedicata all’educazione affettiva e sessuale. Ora, però, Meta ha deciso di bannare la pagina principale, con gravi motivazioni e accuse: «Incoraggiamento ad atti sessuali, minacce, contenuti umilianti, supporto a organizzazioni pericolose, violazione delle norme sul suicidio e diffusione di contenuti sessuali riguardanti minori». Sessualità bannata? Dietro questa decisione si nascondono contenuti che affrontavano temi legati alla libertà sessuale, la masturbazione femminile, la sessualità e la comunità lgbtqia+. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024), seguitissima sui social e particolarmente apprezzata dai giovani per il suo ruolo nell’educazione sessuale online, ha subito una battuta d’arresto. Nato come e-commerce di sex, il progetto si è trasformato nel tempo in uno spazio di sensibilizzazione e dialogo, tanto da dare vita a un’area interamente dedicata all’educazione affettiva e sessuale. Ora, però, Meta ha deciso dire laprincipale, con gravi motivazioni e accuse: «Incoraggiamento ad atti sessuali, minacce, contenuti umilianti, supporto a organizzazioni pericolose, violazione delle norme sul suicidio e diffusione di contenuti sessuali riguardanti minori». Sessualitàta? Dietro questa decisione si nascondono contenuti che affrontavano temi legati alla libertà sessuale, la masturbazione femminile, la sessualità e la comunità lgbtqia+.

