Incidente in Germania, mamma siciliana e i due figli di 3 e 6 anni travolti e uccisi da un’auto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Incidente in Germania: una 39enne originaria dell'Agrigentino, Antonella Ribisi, è morta insieme ai figli di 3 e 6 anni dopo essere stata travolta da un'auto a Esslingen, vicino Stoccarda, mentre camminavano sul marciapiede. Indagini in corso. Fanpage.it - Incidente in Germania, mamma siciliana e i due figli di 3 e 6 anni travolti e uccisi da un’auto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)in: una 39enne originaria dell'Agrigentino, Antonella Ribisi, è morta insieme aidi 3 e 6dopo essere stata travolta da un'auto a Esslingen, vicino Stoccarda, mentre camminavano sul marciapiede. Indagini in corso.

Travolti da un suv : morti la 39enne siciliana Antonella Ribisi e i due figlioletti di 6 e 3 anni. Tragedia in Germania - . . La tragedia è avvenuta a Esslingen, piccolo centro a pochi chilometri da Stoccarda, in Germania, L’impatto non ha lasciato scampo alla 39enne, originaria di Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino, e ai due bambini. Una donna italiana di 39 anni, Antonella Ribisi, è morta insieme ai due figli Gabriel e Alessio, 6 e 3 anni, dopo essere stata investita da un Suv mentre camminavano sul marciapiede. (Gazzettadelsud.it)

