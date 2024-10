In libreria | Imparo gli scacchi di Adolivio Capece

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (askanews) – Del Grande Maestro e storico degli(e in generale dei ‘giochi della mente’)Mursia pubblica “gli”, un manuale per tutti gli appassionati di: strumento ideale per chi inizia come principiante assoluto, grazie all’esposizione semplice e chiara delle regole elementari, e ottimo vademecum per chi desidera migliorarsi via via fino al livello agonistico, in virtù di una notevole mole di esempi, strategie e partite commentate. L’Autore offre un approccio didattico unico, partendo dal finale di una partita per facilitare l’apprendimento e la comprensione delle strategie del gioco; passa successivamente alle combinazioni tattiche, dove la fantasia e la genialità del giocatore vengono messe alla prova; infine affronta le aperture che richiedono uno studio mnemonico.