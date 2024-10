«Ho fatto arrestare mio figlio. Ho il cuore spezzato, ma era la cosa giusta da fare: da 15 anni viviamo un incubo» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quando suo figlio le si è avvicinato, durante la colazione, e ha annunciato «Mamma, vado a fare una rapina», lei ha provato a fermarlo. Ma non è stato abbastanza, e il Leggo.it - «Ho fatto arrestare mio figlio. Ho il cuore spezzato, ma era la cosa giusta da fare: da 15 anni viviamo un incubo» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quando suole si è avvicinato, durante la colazione, e ha annunciato «Mamma, vado auna rapina», lei ha provato a fermarlo. Ma non è stato abbastanza, e il

«Mamma - vado a fare una rapina» : la madre che ha avvertito i carabinieri e fatto arrestare il figlio - La rapina, la fuga, l’arresto «Sembrava uno dei tanti passeggeri che vanno a prendere il treno, non l’avevamo mai visto prima. Da qui, l’allarme della madre ai carabinieri. La madre ha tentato di fermarlo, l’ha seguito per strada, ma ogni tentativo è stato vano. È l’avviso che ha raggiunto telefonicamente i carabinieri al mattino presto. (Open.online)