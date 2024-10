Futuro Kvara, dalla Georgia svelano tutto: l’annuncio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arrivano notizie cruciali circa il Futuro di Khvicha Kvaratskhelia, importanti annunci dalla Georgia. Il Napoli pensa al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia ma dando ovviamente priorità alle gare di campionato, sabato ci sarà il match delle 15:00 contro un’altra squadra del sud. I partenopei affronteranno il Lecce di Luca Gotti e avranno bisogno del miglior Kvaratskhelia visto che i salentini sono in cerca di riscatto dopo la roboante sconfitta casalinga per 0-6 contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Già ad Empoli, gli azzurri si sono affidati al classe 2001 che si è preso la responsabilità di tirare il calcio di rigore e battere Vasquez. L’estremo difensore dei toscani aveva parato l’ultimo rigore contro il Taty Castellanos. Il numero 77 azzurro è pronto ad accendersi come successe al Via Del Mare in occasione di Lecce-Napoli 0-4. Spazionapoli.it - Futuro Kvara, dalla Georgia svelano tutto: l’annuncio Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arrivano notizie cruciali circa ildi Khvichatskhelia, importanti annunci. Il Napoli pensa al rinnovo di Khvichatskhelia ma dando ovviamente priorità alle gare di campionato, sabato ci sarà il match delle 15:00 contro un’altra squadra del sud. I partenopei affronteranno il Lecce di Luca Gotti e avranno bisogno del migliortskhelia visto che i salentini sono in cerca di riscatto dopo la roboante sconfitta casalinga per 0-6 contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Già ad Empoli, gli azzurri si sono affidati al classe 2001 che si è preso la responsabilità di tirare il calcio di rigore e battere Vasquez. L’estremo difensore dei toscani aveva parato l’ultimo rigore contro il Taty Castellanos. Il numero 77 azzurro è pronto ad accendersi come successe al Via Del Mare in occasione di Lecce-Napoli 0-4.

