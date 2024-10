Gaeta.it - Fabriano: avviati i lavori per la nuova scuola media Giovanni Paolo II con investimento milionario

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Unsignificativo da oltre 11 milioni di euro segna unaera per l'istruzione a. L'Ufficio Speciale Ricostruzione ha dato il via libera al progetto di demolizione e ricostruzione dellaII, un intervento atteso per favorire l'educazione e il benessere degli studenti. Con il sostegno dell'amministrazione locale e regionale, isono previsti entro la fine dell'anno, con un tempo stimato di esecuzione di circa due anni. Il progetto: dimensioni e obiettivi dellastruttura LaII è progettata per ospitare fino a 300 studenti, suddivisi in 12 classi da 25 alunni ciascuna. La superficie utile lorda prevista è di 3.462 metri quadrati.