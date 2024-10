Ilrestodelcarlino.it - Esplosione Toyota Bologna, due lavoratori morti e undici feriti: chi sono le vittime

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Un boato improvviso ha fatto tremare i muri. I vetri delle finestreandati in mille pezzi. “Ho pensato al terremoto”, racconterà una dipendente. E uno dei capannoni nell’area interna dello stabilimento diMaterial Handling, multinazionale che si occupa di movimento merci e produzione di carrelli elevatori, in via Persicetana Vecchia a Borgo Panigale, è crollata. Erano le 17.20 di ieri e al lavoro, in quell’area, c’era una decina di. Due non ce l’hanno fatta: uno è morto sul colpo, centrato dall’e forse anche dai detriti di muro e soffitto crollati. Il collega invece è mancato in ambulanza, mentre andava all’ospedale Maggiore. LeLorenzo Cubello, 37 anni, e Fabio Tosi, 34 anni, entrambi di