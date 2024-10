Movieplayer.it - Endless Love anticipazioni 25 ottobre: Asu manipola Tarik per incastrare Kemal, Emir perde la presidenza

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Conosciamo ledella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata. Anteprima della trama diper la puntata in onda venerdì 25alle 14:10 su Canale 5, Irfan Aktanmaz è il nuovo presidente della Kozcuoglu Holding. Il titolo originale della soap turca premiata con l'International Emmy Award è Kara Sevd. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.di: La battaglia per ladella Kozcuoglu Holding Asu, con un piano astuto, convinceche può aiutarlo a sbarazzarsi di, creando l'illusione di un'alleanza tra loro. Tuttavia, questa strategia è solo un modo per tenerlo in pugno e