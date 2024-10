E' allarme trasparenza sugli appalti, Ance: "Il 77% affidati senza gara" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ance Sicilia lancia l'allarme trasparenza degli appalti: "Nel 77% dei casi sono stati aggiudicati per importi da un milione a 5 milioni e 538 mila euro senza una gara aperta a tutti e nel 97% dei casi il criterio di esclusione delle offerte anomale è sempre lo stesso". Per questo l'associazione Messinatoday.it - E' allarme trasparenza sugli appalti, Ance: "Il 77% affidati senza gara" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)Sicilia lancia l'degli: "Nel 77% dei casi sono stati aggiudicati per importi da un milione a 5 milioni e 538 mila eurounaaperta a tutti e nel 97% dei casi il criterio di esclusione delle offerte anomale è sempre lo stesso". Per questo l'associazione

