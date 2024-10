CardioBreast Dragon Boat, a Palermo penultima tappa per Ottobre rosa (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il prossimo sabato Lega Navale Arenella ospita la gara amichevole e gli screening gratuiti Nell'Ottobre rosa, sabato 26 è Palermo a ospitare la penultima tappa del CardioBreast Dragon Boat Festival 2024, l'iniziativa per sensibilizzare sul tumore al seno e le malattie cardiovascolari, promossa dall'Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (Inrc) con la collaborazione della Federazione italiana Dragon Sbircialanotizia.it - CardioBreast Dragon Boat, a Palermo penultima tappa per Ottobre rosa Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il prossimo sabato Lega Navale Arenella ospita la gara amichevole e gli screening gratuiti Nell', sabato 26 èa ospitare ladelFestival 2024, l'iniziativa per sensibilizzare sul tumore al seno e le malattie cardiovascolari, promossa dall'Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (Inrc) con la collaborazione della Federazione italiana

