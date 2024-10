Arezzo, recuperato un libro del XVII secolo e restituito alla biblioteca (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 - Un importante e raro testo stampato nel 1795, dal titolo "Origine de tous les cultes ou religion universelle" di Charles-Francois Dupuis (1742-1809), edito a Parigi per Henri Agasse, è stato recuperato dai carabinieri tutela patrimonio culturale e restituito alla biblioteca di Arezzo. Era stato sottratto alla biblioteca prima del 1993, come è risultato da un controllo di inventario, fa sapere la biblioteca, sul patrimonio dell'istituzione. All'epoca venne sporta denuncia ma solo recentemente è stato notato che il saggio risultava in vendita online sul mercato antiquario. L'indagine, condotta dalla sezione antiquariato del reparto operativo TPC e coordinata dalla Procura di Roma, ha avuto origine dal monitoraggio e controllo delle librerie della capitale, specializzate nella commercializzazione di documenti antichi. Lanazione.it - Arezzo, recuperato un libro del XVII secolo e restituito alla biblioteca Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 - Un importante e raro testo stampato nel 1795, dal titolo "Origine de tous les cultes ou religion universelle" di Charles-Francois Dupuis (1742-1809), edito a Parigi per Henri Agasse, è statodai carabinieri tutela patrimonio culturale edi. Era stato sottrattoprima del 1993, come è risultato da un controllo di inventario, fa sapere la, sul patrimonio dell'istituzione. All'epoca venne sporta denuncia ma solo recentemente è stato notato che il saggio risultava in vendita online sul mercato antiquario. L'indagine, condotta dsezione antiquariato del reparto operativo TPC e coordinata dProcura di Roma, ha avuto origine dal monitoraggio e controllo delle librerie della capitale, specializzate nella commercializzazione di documenti antichi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Recuperato dai Carabinieri prezioso volume del XVIII secolo : torna alla biblioteca di Arezzo - Grazie all’intervento dei Carabinieri, il volume è tornato al suo legittimo posto, protetto dalla legislazione sui beni culturali. . Il testo riconsegnato è l’ultimo tomo di un’opera monumentale in 13 volumi, dedicata alla mitologia comparata e alle teorie religiose e astronomiche antiche, dall’Egitto alla Cina. (Lortica.it)

Recuperato e restituito alla biblioteca di Arezzo un prezioso manoscritto del Settecento - AREZZO – Un altro manoscritto prezioso recuperato dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. La presenza di segni distintivi e le porzioni di etichette di catalogazione individuati sul volume hanno insospettito gli investigatori che hanno così proceduto al sequestro del volume su disposizione della magistratura. (Corrieretoscano.it)

Intervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo : ciclista recuperato in zona impervia con elicottero Drago - Questa mattina, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti con l’elicottero Drago 63 in località Prato alla Penna, nel comune di Poppi, per il recupero di un ciclista caduto in una zona impervia. Dopo aver immobilizzato l’infortunato per garantirne la sicurezza durante il trasporto, il ciclista è stato recuperato dall’elicottero e trasportato d’urgenza all’ospedale di Arezzo. (Lortica.it)