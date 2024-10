Lettera43.it - A LinkedIn una multa da 310 milioni di euro per violazione della normativa Ue sui dati degli utenti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La commissione irlandese per la protezione dei, principale regolatoreprivacy dell’Unionepea, ha imposto unada 310di, la piattaforma di networking professionale di Microsoft, per le sue pratiche di pubblicità mirata. L’Irlanda ha agito a seguito di una denuncia presentata nel 2018 dall’associazione francese Quadrature du Net, che ha accusato cinque aziende (le altre sono Google, Apple, Facebook e Amazon) di sfruttamento illegale deipersonali dei loro. Aè stato anche ordinato di adeguare il suo trattamento deial Gdpr La commissione ha ritenuto che «il consenso ottenuto da» da parte dei suoiper l’utilizzo dei propri«non è stato fornito liberamente, né in modo sufficientemente chiaro o specifico né univoco».