TikTok Awards: al via la prima edizione per celebrare la creatività italiana (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Inaugurata ufficialmente la prima edizione dei TikTok Awards, evento che celebra il talento e la creatività dei creator italiani più seguiti sulla piattaforma. La community è, infatti, chiamata a votare i propri preferiti tra dieci categorie rappresentative di tutto ciò che ha appassionato e coinvolto gli utenti durante l'anno. Ognuna conta quattro candidati, selezionati per la loro capacità di usare TikTok come palco creativo, trasformando le loro passioni in ispirazione per milioni di utenti. Le votazioni saranno aperte dal 21 ottobre all'8 novembre 2024, tramite uno spazio dedicato all'interno dell'app, dove gli utenti potranno esprimere un voto al giorno per ciascuna categoria. I vincitori verranno annunciati il 13 novembre 2024 durante una serata esclusiva a Milano che celebrerà i TikToker che hanno saputo lasciare un segno dentro e fuori dal mondo digitale.

