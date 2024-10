Sinistra e Magistratura democratica al tappeto: Albania, Mattarella firma il decreto "Paesi sicuri" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una firma pesantissima. Un decisivo punto a favore per il governo. Sergio Mattarella ha infatti firmato ed emanato il decreto sui Paesi sicuri, la risposta dell'esecutivo allo stop imposto dal tribunale di Roma ai centri di trattenimento per immigrati in Albania. Dal Quirinale, insomma, arriva l'ok al decreto legge che introduce "disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale". Il testo viene dunque emanato e viene autorizzata la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. Il decreto in questione è quello che introduce la lista di Paesi sicuri verso i quali è possibile il rimpatrio degli immigrati irregolari, attualmente ne sono stati individuati 19 e la lista verrà aggiornata ogni sei mesi. Liberoquotidiano.it - Sinistra e Magistratura democratica al tappeto: Albania, Mattarella firma il decreto "Paesi sicuri" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Unapesantissima. Un decisivo punto a favore per il governo. Sergioha infattito ed emanato ilsui, la risposta dell'esecutivo allo stop imposto dal tribunale di Roma ai centri di trattenimento per immigrati in. Dal Quirinale, insomma, arriva l'ok allegge che introduce "disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale". Il testo viene dunque emanato e viene autorizzata la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. Ilin questione è quello che introduce la lista diverso i quali è possibile il rimpatrio degli immigrati irregolari, attualmente ne sono stati individuati 19 e la lista verrà aggiornata ogni sei mesi.

