Gaeta.it - Pril presenta le nuove Excellence 5in1 Caps: innovazione per la pulizia delle stoviglie

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, noto marchio di Henkel specializzato in prodotti per la, ha recentemente lanciato le. Questeule, progettate per affrontare efficacemente anche lo sporco più ostinato e secco fino a 72 ore, si propongono come una soluzione innovativa per ottimizzare il processo di lavaggio, garantendo risparmi significativi in termini di tempo, acqua ed energia. La nuova formula rapun passo avanti non solo nella facilità d’uso, ma anche nella sostenibilità , rispondendo alle esigenze di consumatori sempre più attenti all’ambiente. CaratteristicheLeoffrono cinque funzionalità integrate, studiate per garantire prestazioni superiori nel lavaggio