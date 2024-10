Piove dentro Santa Maria Nuova a Fano, trasferimento del Perugino a rischio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fano, 23 ottobre 2024 – Piove dentro Santa Maria Nuova, la chiesa di proprietà comunale che si affaccia su via de Tonsis. E non Piove neppure poco visto che una delle aree interessate è stata transennata con il nastro bianco e rosso. Se inizialmente cadevano solo poche gocce d’acqua, durante la pioggia torrenziale di venerdì e sabato scorso dalla fessura sul soffitto, visibile a occhio nudo, ha iniziato a scendere un filo continuo d’acqua tanto che si è dovuto tamponare posizionando un secchio a terra. Per evitare che qualcuno si soffermi nel punto più critico della chiesa, le panche sono state distanziate e il passaggio interdetto ai fedeli. Ci sarebbero, però, almeno altri tre punti nei quali sono state individuate le perdite d’acqua, sempre dal tetto: una in prossimità dell’ingresso, vicino all’acquasantiera di sinistra, l’altra a metà del muro perimetrale sinistro. Ilrestodelcarlino.it - Piove dentro Santa Maria Nuova a Fano, trasferimento del Perugino a rischio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 –, la chiesa di proprietà comunale che si affaccia su via de Tonsis. E nonneppure poco visto che una delle aree interessate è stata transennata con il nastro bianco e rosso. Se inizialmente cadevano solo poche gocce d’acqua, durante la pioggia torrenziale di venerdì e sabato scorso dalla fessura sul soffitto, visibile a occhio nudo, ha iniziato a scendere un filo continuo d’acqua tanto che si è dovuto tamponare posizionando un secchio a terra. Per evitare che qualcuno si soffermi nel punto più critico della chiesa, le panche sono state distanziate e il passaggio interdetto ai fedeli. Ci sarebbero, però, almeno altri tre punti nei quali sono state individuate le perdite d’acqua, sempre dal tetto: una in prossimità dell’ingresso, vicino all’acquasantiera di sinistra, l’altra a metà del muro perimetrale sinistro.

