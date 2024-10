Gaeta.it - Natale a Milano: il Panettone Artigianale di Davide Longoni tra Tradizione e Innovazione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildiè da sempre un simbolo dellagastronomica italiana, particolarmente durante le festività natalizie. Il Panificio, noto per l’arte della pasticceria, continua a elevare questacon la creazione di varianti uniche e deliziose. Nell’articolo si esplorerà la storia del, le sue versioni, e l’importanza culturale che questo dolce ricopre nella città di. L’arte delsecondoIl Panificioè riconosciuto per la qualità dei suoi prodotti e per il processoche caratterizza la produzione del. La ricetta, elaborata dal maestro, si avvale della collaborazione di un team di esperti pasticceri, guidati da Mauro Iannantuoni.