Mister Movie | La morte di Liam Payne riaccende il dibattito sulla salute mentale degli artisti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, ha scosso profondamente il mondo della musica. Il giovane cantante, trovato senza vita nella sua stanza d’albergo a Buenos Aires, sembra essersi tolto la vita in seguito ad un abuso di sostanze. La tragedia di Liam Payne: un campanello d’allarme Questa tragica vicenda ha riacceso il dibattito sulla salute mentale degli artisti, in particolare dei giovani talenti lanciati nel mondo dello spettacolo fin dalla tenera età . Guy Chambers, il celebre compositore che ha collaborato con Robbie WilLiams alla creazione di successi come “Angels” e “Feel”, ha espresso la sua profonda preoccupazione per la salute mentale dei giovani artisti. Mistermovie.it - Mister Movie | La morte di Liam Payne riaccende il dibattito sulla salute mentale degli artisti Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Ladi, ex membroOne Direction, ha scosso profondamente il mondo della musica. Il giovane cantante, trovato senza vita nella sua stanza d’albergo a Buenos Aires, sembra essersi tolto la vita in seguito ad un abuso di sostanze. La tragedia di: un campanello d’allarme Questa tragica vicenda ha riacceso il, in particolare dei giovani talenti lanciati nel mondo dello spettacolo fin dalla tenera età . Guy Chambers, il celebre compositore che ha collaborato con Robbie Wils alla creazione di successi come “Angels” e “Feel”, ha espresso la sua profonda preoccupazione per ladei giovani

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Morte Liam Payne, da dove arriva la cocaina rosa: il legame con i figli di El Chapo - Cocaina rosa, l'allarme dei medici: «Ha effetti devastanti. Per il modo in cui si assume ha una precoce attività sul cervello e come tutte le sostanze stupefacenti può portare a dipendenza e stati ... (informazione.it)

Liam Payne, procura argentina smentisce ritrovamento cocaina - Il pm che conduce le indagini sull'ex One Direction, morto cadendo dal balcone dell'hotel in cui alloggiava, fa sapere che le analisi sul corpo del cantante "non sono ancora concluse" ... (rtl.it)

Liam Payne, l’autopsia conferma la presenza di droghe: come è morto l’ex One Direction - L’autopsia di Liam Payne ha confermato la presenza di droghe nel sangue. Com’è morto l’ex membro degli One Direction. Si torna a parlare della scomparsa del giovane artista mentre cominciano ad ... (notizie.com)