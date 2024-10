Maltempo a Roma: acquazzoni, allerta e disagi per turisti e residenti il 23 ottobre (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un violento acquazzone ha colpito Roma nel pomeriggio del 23 ottobre, creando disagi significativi e caos in molte aree della città . La pioggia intensa, che ha iniziato a cadere intorno alle 13:00, era attesa secondo le previsioni meteorologiche e ha influito notevolmente sulle attività quotidiane e sul traffico. I disagi causati dal Maltempo Dall’EUR al centro storico, la Capitale ha affrontato un’improvvisa tempesta che ha costretto molti turisti a interrompere le loro esplorazioni. In cerca di riparo, i visitatori si sono rifugiati in negozi, caffè e ristoranti, mentre altri hanno cercato di proteggersi sotto le banchine degli edifici e nei portici. Gli automobilisti, inoltre, hanno vissuto ore di intenso stress, poiché il traffico si è bloccato a causa di strade allagate e scivolose. Gaeta.it - Maltempo a Roma: acquazzoni, allerta e disagi per turisti e residenti il 23 ottobre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un violento acquazzone ha colpitonel pomeriggio del 23, creandosignificativi e caos in molte aree della città . La pioggia intensa, che ha iniziato a cadere intorno alle 13:00, era attesa secondo le previsioni meteorologiche e ha influito notevolmente sulle attività quotidiane e sul traffico. Icausati dalDall’EUR al centro storico, la Capitale ha affrontato un’improvvisa tempesta che ha costretto moltia interrompere le loro esplorazioni. In cerca di riparo, i visitatori si sono rifugiati in negozi, caffè e ristoranti, mentre altri hanno cercato di proteggersi sotto le banchine degli edifici e nei portici. Gli automobilisti, inoltre, hanno vissuto ore di intenso stress, poiché il traffico si è bloccato a causa di strade allagate e scivolose.

