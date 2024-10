Oasport.it - LIVE Berrettini-Tiafoe 2-1, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’azzurro cancella due palle break

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Si spegne in rete il rovescio in back del. 15-15 BOOM! Dritto lungolinea imprendibile di. 15-0 Prima vincente dell’americano. 2-1 Game. CHE PUNTOOO! Recupero splendido di Matteo, che riesce a giocare il rovescio incrociato stretto nei pressi della rete. 40-15 Secondo ACE del. 30-15 Servizio e dritto a segno per il romano. 15-15 Stavoltanon può nulla sulla prima dell’avversario. 0-15 Risposta vincente di dritto impressionante dell’americano. 1-1 Game. Con un ottimo passantino stretto di rovescio lo statunitense tiene la battuta. AD-40 E’ largo il lob difensivo di rovescio di. 40-40 Punto splendido di Matteo, che spinge con il dritto inside in e rifinisce con il rovescio tagliato stretto. Parità. 40-30 In corridoio il rovescio incrociato di